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Haberler Haberler ŞOK'TA BAYRAM FIRSATI | 19 Mart aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri

ŞOK'TA BAYRAM FIRSATI | 19 Mart aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri

ŞOK aktüelde bayram indirimleri başlıyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Çarşamba Fırsatları' kataloğuyla bayramda indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 19 Mart - 1 Nisan kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 09:25
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ŞOK'TA BAYRAM FIRSATI | 19 Mart aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri

Taşkale Antep Fıstıklı Bademli Fındıklı Lokum 350 g: 99 TL
Şekerci Mustafa Gül Aromalı Lokum: 75 TL
Ülker Çokomel Sade/Çilek Aromalı 35'li: 99 TL
Ülker Toffe/Bonbon Çeşitleri 350 g: 79,90 TL
Ülker Toffe/Lokumcuk 350 g: 79,90 TL

ŞOK'TA BAYRAM FIRSATI | 19 Mart aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri

Bisto Sütlü Mahlepli Tuzlu/Üzümlü/Portakal/Süt Kurabiye/Yağlı Gevrek 500 g: 60 TL
Pastaban Kakaolu 3 Kat 320 g: 72,50 TL
Dr. Oetker Şekerli Vanilin 15'li: 19,95 TL
Amigo Dut Kurusu 100 g: 36,90 TL
Amigo Boncuk Fıstık 200 g: 21,90 TL

ŞOK'TA BAYRAM FIRSATI | 19 Mart aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri

Lio Siyah Zeytin Kuru Sele 500 g: 115 TL
Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g: 159 TL
Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g: 75 TL
Doğuş Rize Çayı 1000 g: 159 TL
Mis Tereyağı 500 g: 165 TL

ŞOK'TA BAYRAM FIRSATI | 19 Mart aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri

Mistost Izgara & Tost Makinesi: 1.499 TL
Arzum Monomix Çubuk Blender: 999 TL
Sinbo Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 999 TL

ŞOK'TA BAYRAM FIRSATI | 19 Mart aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri

Selsil Pak Genel Amaçlı Temizleyici 500 g: 26,50 TL
Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 ml: 44,90 TL
Tursil Jel Deterjan 2,310 L: 129 TL
Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 kg: 319 TL

ŞOK'TA BAYRAM FIRSATI | 19 Mart aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri

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