ŞOK'TA BAYRAM FIRSATI | 19 Mart aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri

Taşkale Antep Fıstıklı Bademli Fındıklı Lokum 350 g: 99 TL
Şekerci Mustafa Gül Aromalı Lokum: 75 TL
Ülker Çokomel Sade/Çilek Aromalı 35'li: 99 TL
Ülker Toffe/Bonbon Çeşitleri 350 g: 79,90 TL
Ülker Toffe/Lokumcuk 350 g: 79,90 TL
Taşkale Antep Fıstıklı Bademli Fındıklı Lokum 350 g: 99 TL
Bisto Sütlü Mahlepli Tuzlu/Üzümlü/Portakal/Süt Kurabiye/Yağlı Gevrek 500 g: 60 TL
Pastaban Kakaolu 3 Kat 320 g: 72,50 TL
Dr. Oetker Şekerli Vanilin 15'li: 19,95 TL
Amigo Dut Kurusu 100 g: 36,90 TL
Amigo Boncuk Fıstık 200 g: 21,90 TL
Lio Siyah Zeytin Kuru Sele 500 g: 115 TL
Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g: 159 TL
Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g: 75 TL
Doğuş Rize Çayı 1000 g: 159 TL
Mis Tereyağı 500 g: 165 TL