  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Mart: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Mart: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 13 Mart Perşembe 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Mart: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Mart Perşembe 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

13 MART 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 36,58 (Alış) - 36,60 (Satış)

EURO: 39,90 (Alış) - 40,01 (Satış)

STERLİN: 47,44 (Alış) - 47,68 (Satış)

1 DOLAR = 36,60 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉13 Mart Perşembe 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.458,17₺

Gram altın satış: 3.458,50₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.696,00₺

Çeyrek altın satış: 5.744,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 11.391,00₺

Yarım altın satış: 11.488,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 22.713,00₺

Tam altın satış: 22.882,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 23.036,00₺

Cumhuriyet altını satış: 23.384,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 23.325,00₺

Ata altın satış: 23.485,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Mart Perşembe günü saat 06.02 itibarıyla alınmıştır.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçeli yıldız Rangers maçında izlenecek!
DİĞER
Adını Feriha Koydum’un Cansu’su şimdi bambaşka biri! Son halini görenler tanıyamıyor: Hem mesleği değişti hem görünümü
Ukrayna'da 30 gün ateşkes: ABD heyeti Moskova'ya gidiyor! Putin askeri üniforması ile Kursk'a gitti
G.Saray'dan kaleye genç takviye!
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:49
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:47
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:02
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:00
Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! 00:56
Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! 00:56
Daha Eski
A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! 00:54
A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! 00:53
Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! 00:52
Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! 00:50
Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim! Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim! 00:08
Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı! 00:08