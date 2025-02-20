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Haberler Haberler İstanbul iptal seferler 20 Şubat | İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul iptal seferler 20 Şubat | İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli kar yağışı, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün başlayan kar yağışının 20 Şubat Perşembe günü de etkili olacağı kaydedilirken hava ve kara trafiğinin yanı sıra deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. İDO, BUDO ve Şehir Hatları, bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bursa, Yalova ve Adalar hatlarında iptal edilen seferleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için 'İstanbul 20 Şubat iptal seferler ve İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi'ni haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 09:40
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İstanbul iptal seferler 20 Şubat | İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL İPTAL SEFERLER 20 ŞUBAT | İstanbul'da hava sıcaklarının yeniden mevsim normallerinin altına düşmesiyle beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji uzmanlarının bir süredir yayımladığı uyarıların akabinde, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar, birçok ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Okullar 20 Şubat Perşembe günü tatil ilan edilirken hava muhalefeti deniz ulaşımında da aksamalara sebep oldu. İşte İDO, BUDO ve Şehir hatları 20 Şubat Perşembe iptal seferler listesi...

İDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ 20 ŞUBAT

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 20.02.2025 08:30

❄Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 20.02.2025 07:45

Pendik-Yalova 20.02.2025 09:00

Yalova-Pendik 20.02.2025 09:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 20.02.2025 09:05

❄Yenikapı-Yalova 20.02.2025 09:45

Yalova-Yenikapı 20.02.2025 09:45

❄Pendik-Yalova 20.02.2025 10:00

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 20.02.2025 12:30

❄Yalova-Pendik 20.02.2025 13:00

Yenikapı-Yalova 20.02.2025 13:45

❄Yalova-Yenikapı 20.02.2025 13:45

Pendik-Yalova 20.02.2025 14:00

❄Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 20.02.2025 14:50

Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 20.02.2025 17:35

❄Yalova-Pendik 20.02.2025 18:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 20.02.2025 18:30

❄Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 20.02.2025 19:00

Pendik-Yalova 20.02.2025 19:00

❄Yalova-Pendik 20.02.2025 19:00

Yenikapı-Yalova 20.02.2025 19:45

❄Yalova-Yenikapı 20.02.2025 19:45

Pendik-Yalova 20.02.2025 20:00

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER ANLIK TAKİP İÇİN TIKLAYIN

BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ 20 ŞUBAT

20.02.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.02.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.02.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.02.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER ANLIK TAKİP İÇİN TIKLAYIN

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ 20 ŞUBAT

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER ANLIK TAKİP İÇİN TIKLAYIN

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