İstanbul iptal seferler 20 Şubat | İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL İPTAL SEFERLER 20 ŞUBAT | İstanbul'da hava sıcaklarının yeniden mevsim normallerinin altına düşmesiyle beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji uzmanlarının bir süredir yayımladığı uyarıların akabinde, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar, birçok ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Okullar 20 Şubat Perşembe günü tatil ilan edilirken hava muhalefeti deniz ulaşımında da aksamalara sebep oldu. İşte İDO, BUDO ve Şehir hatları 20 Şubat Perşembe iptal seferler listesi...

İDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ 20 ŞUBAT

❄Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 20.02.2025 08:30

❄Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 20.02.2025 07:45

❄Pendik-Yalova 20.02.2025 09:00

❄Yalova-Pendik 20.02.2025 09:00

❄Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 20.02.2025 09:05

❄Yenikapı-Yalova 20.02.2025 09:45

❄Yalova-Yenikapı 20.02.2025 09:45

❄Pendik-Yalova 20.02.2025 10:00

❄Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 20.02.2025 12:30

❄Yalova-Pendik 20.02.2025 13:00

❄Yenikapı-Yalova 20.02.2025 13:45

❄Yalova-Yenikapı 20.02.2025 13:45

❄Pendik-Yalova 20.02.2025 14:00

❄Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 20.02.2025 14:50

❄Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 20.02.2025 17:35

❄Yalova-Pendik 20.02.2025 18:00

❄Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 20.02.2025 18:30

❄Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 20.02.2025 19:00

❄Pendik-Yalova 20.02.2025 19:00

❄Yalova-Pendik 20.02.2025 19:00

❄Yenikapı-Yalova 20.02.2025 19:45

❄Yalova-Yenikapı 20.02.2025 19:45

❄Pendik-Yalova 20.02.2025 20:00

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BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ 20 ŞUBAT

⛄20.02.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

⛄20.02.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ 20 ŞUBAT

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

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