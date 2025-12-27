CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 27 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 27 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. 27 Aralık Sayısal Loto sonuçları, şansını deneyen milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Çekilişte kazanan numaralar belli olurken, büyük ikramiyenin devredip devretmediği de netleşti. Sayısal Loto sonuçları 27 Aralık, resmi Milli Piyango platformu üzerinden sorgulanabiliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 21:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 27 Aralık Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Haftanın merakla beklenen oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto, 27 Aralık çekilişiyle sonuçlandı. Çekiliş sonrası kazanan numaralar belli olurken, büyük ikramiyeye kaç kişinin ulaştığı da netlik kazandı. 27 Aralık Sayısal Loto sonuçları öğren, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı resmi kanallar üzerinden erişime açıldı. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? MPİ 27 Aralık Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte detaylar...

27 ARALIK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

9-13-29-41-74-82 Joker: 39 SüperStar: 51

Çılgın Sayısal Loto 27 Aralık kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan golcü atağı!
Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif!
DİĞER
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Ayrılmak istiyor
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup!
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk Telekom evinde A. Efes'i yendi! Türk Telekom evinde A. Efes'i yendi! 21:08
Pendik'te kazanan çıkmadı! Pendik'te kazanan çıkmadı! 21:05
Senegal ile D. Kongo berabere kaldı! Senegal ile D. Kongo berabere kaldı! 20:17
Ferdi'li Brighton Arsenal'e diş geçiremedi Ferdi'li Brighton Arsenal'e diş geçiremedi 20:13
Liverpool'a 2 dakika yetti! Liverpool'a 2 dakika yetti! 20:04
Galatasaray HDI Sigorta set vermedi Galatasaray HDI Sigorta set vermedi 19:27
Daha Eski
Potada kadınlar derbisinde kazanan G.Saray Potada kadınlar derbisinde kazanan G.Saray 19:24
Semih şov yaptı! Cagliari kazandı Semih şov yaptı! Cagliari kazandı 19:18
Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif! Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif! 19:14
Semih'ten enfes gol! Cagliari'de... Semih'ten enfes gol! Cagliari'de... 18:56
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Teklifi kabul etti G.Saray'dan yeni yıl bombası! Teklifi kabul etti 18:20
Vanspor evinde farklı kazandı! Vanspor evinde farklı kazandı! 18:18