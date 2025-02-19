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Haberler Haberler EMLAK KONUT KAMPANYASI detayları belli oldu: Peşinat yok! 3 farklı ödeme seçeneği!

EMLAK KONUT KAMPANYASI detayları belli oldu: Peşinat yok! 3 farklı ödeme seçeneği!

Emlak Konut GYO tarafından başlatılan konut kampanyasının detayları belli oldu. Dar gelirliyi ev sahibi yapacak kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği sunulurken projeye başvuru için herhangi bir şart bulunmadığı belirtildi. Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 12:30
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EMLAK KONUT KAMPANYASI detayları belli oldu: Peşinat yok! 3 farklı ödeme seçeneği!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 19 Şubat itibarıyla başlayan konut kampanyasının detayları belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 3 farklı ödeme yöntemini duyururken dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olmasını sağlayacak projenin ayrıntılarını sizler için derledik.

EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Peşinatsız, düşük faizli, 3 farklı ödeme seçeneği sunan projeye başvurular, 19 Şubat - 23 Mart tarihleri arasında yapılacak. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsayacağını ve son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olacağını bildirdi.

Kampanya kapsamında 4500 ev satılacak.

EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Kampanyaya başvuru için herhangi bir şart aranmayacak.

Birinci modelde peşinatsız azalan taksit ile aylık yüzde 0,99 vade farkı ve 60 aya kadar taksit imkanı sunulacağını bildiren Yasir, ikinci modelde 1 yıl taksit ödemesinin Emlak Konut GYO tarafından karşılanacağını belirtti.

EMLAK KONUT KAMPANYASI ÖDEME DETAYLARI

Yasir Yılmaz, projenin detaylarını anlattığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor:

BİRİNCİ MODEL DETAYLARI

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İKİNCİ MODEL DETAYLARI

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

ÜÇÜNCÜ MODEL DETAYLARI

Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.

Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025. Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz.

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