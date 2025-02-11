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Haberler Haberler Kar ve fırtına kapıya dayandı! İstanbul'da yeniden kara kış uyarısı | 11 Şubat Salı hava durumu

Kar ve fırtına kapıya dayandı! İstanbul'da yeniden kara kış uyarısı | 11 Şubat Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geçen hafta başlayan karın bu hafta fırtına ile etkisini sürdüreceğini kaydetti. Meteoroloji uzmanları arka arkaya uyarılar yaparken ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bir süre daha böyle devam edeceği kaydedildi. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bu sabah da Anadolu Yakası'ndan başlayarak etkili oluyor. İşte 11 Şubat Salı hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:00
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Kar ve fırtına kapıya dayandı! İstanbul'da yeniden kara kış uyarısı | 11 Şubat Salı hava durumu

Şubat ayında ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı özellikle iç kesimlerde devam ederken uzmanlar, İstanbul'a yeni kar ve fırtına dalgası geleceğini bildirdi. Pazartesi günü akşam saatlerinde, Anadolu Yakası'nda başlayan kar yağışı, 11 Şubat Salı günü sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili oldu. Avrupa Yakası'nda ise buzlanma ve don etkili olurken kar yağışının öğleden sonra başlayacağı belirtildi. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu ve 11 Şubat Salı illere göre hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbullular 11 Şubat Salı gününe kar yağışıyla başladı. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda yüksek kesimler beyaz örtüye bürünürken öğle saatlerinde ise kar yağışının Avrupa Yakası'nda da etkili olacağı kaydedildi. Pazartesi günü başlayan kar yağışının Salı ve Çarşamba günü de devam edeceğini kaydeden uzmanlar, zaman zaman tipi şeklinde fırtınalı yağış da görüleceğini kaydederek vatandaşları uyardı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı ilçelerinde kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu

SİVAS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Amasya çevreleri ile Samsun'un iç, Tokat'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Mardin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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