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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 11 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

BİM aktüel kataloğu 11 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Bim aktüel ürünler kataloğu 11 Şubat Salı tarihiyle yayınlandı. Onlarca ürünü uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Bim, gıda, kişisel bakım, kozmetik ve bebek ürünlerini uygun fiyatlarla alışverişseverlere sunuyor. Bulgurdan zeytine, makarnadan kahveye, iç çamaşırından makyaj malzemesine her türlü ihtiyacınız, en ucuz fiyatlarla BİM'de sizi bekliyor. İşte 11 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 11:50
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BİM aktüel kataloğu 11 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g: 99,50 TL

Burcu Doğranmış Domates 400 g: 15 TL

İpekköy Salça Çeşitleri 900 g: 69,75 TL

Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg: 33,50 TL

Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g: 85 TL

Şifababa Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 45 TL

Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L: 185 TL

Hotline Enerji İçeceği 1 L: 29,50 TL

Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri 250 g: 149 TL

Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml: 27,50 TL

Uludağ Portakallı Gazoz 1 L: 29,50 TL

Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 g: 15 TL

Doğuş Bitki Çayı Çeşitleri: 34,50 TL

Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül 40'lı: 199 TL

Peros 5 L Çamaşır Yumuşatıcısı: 109 TL

Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml: 125 TL

Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı: 159 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg: 189 TL

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