BİM aktüel kataloğu 11 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Cem Siyah Zeytin Yağlı Sele 800 g: 99,50 TL
Burcu Doğranmış Domates 400 g: 15 TL
İpekköy Salça Çeşitleri 900 g: 69,75 TL
Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg: 33,50 TL
Seğmen Reçel Çeşitleri 800 g: 85 TL
Şifababa Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 45 TL
Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L: 185 TL
Hotline Enerji İçeceği 1 L: 29,50 TL
Cafe Crown Çekirdek Kahve Çeşitleri 250 g: 149 TL
Obsesso Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml: 27,50 TL
Uludağ Portakallı Gazoz 1 L: 29,50 TL
Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 g: 15 TL
Doğuş Bitki Çayı Çeşitleri: 34,50 TL
Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Kapsül 40'lı: 199 TL
Peros 5 L Çamaşır Yumuşatıcısı: 109 TL
Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml: 125 TL
Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı: 159 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg: 189 TL