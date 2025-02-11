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Haberler Haberler 11 Şubat okullar tatil mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri... 11 Şubat okullar tatil mi?

11 Şubat okullar tatil mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri... 11 Şubat okullar tatil mi?

Zorlu kış şartları devam ederken ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri altında seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde kar yağışı uyarısı yaparken okula giden öğrenciler ve velileri ise kar tatili verilen illeri araştırıyor. Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla birlikte 11 Şubat Salı günü tatil olan illeri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 07:50
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11 Şubat okullar tatil mi? İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri... 11 Şubat okullar tatil mi?

11 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ? | ÜLke genelinde etkili oaln hava muhalefeti nedeniyle birçok ilde hava ve deniz ulaşımları askıya alındı. Uçak ve vapur seferleri iptal edildi, yoğun kar yağışı alarmları verildi. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde 11 Şubat Salı günü yeniden kar yağışının etkili olacağını kaydeden Meteoroloji yetkililerinin açıklamalarının ardından Valiliklerin okulları tatil ilan edip etmediği en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte 11 Şubat Salı okulların tatil olduğu iller...

11 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden okulların 11 Şubat Salı günü tatil ilan edildiğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

BUGÜN OKUL VAR MI?

Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, kar tatili ilan ediler şöyle:

11 ŞUBAT ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

11 ŞUBAT SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.Atakum ilçesi Sarayköy ilk ve ortaokulu ile Özeren ilk ve ortaokulunda 11 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

1 ŞUBAT ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'un Ortaköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

11 ŞUBAT ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.

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