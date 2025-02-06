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Haberler Haberler YKS başvuru ücreti 2025 | TYT, AYT, YDT ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır?

YKS başvuru ücreti 2025 | TYT, AYT, YDT ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak olan üniversite adayları için başvuru süreci başladı. 3 Mart'a kadar devam edecek başvuruları gerçekleştiren adayların, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurusu geçersiz sayılacak. Peki bu sene YKS başvuru ücreti ne kadar oldu? Hangi bankalara yatırılır? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 14:30
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YKS başvuru ücreti 2025 | TYT, AYT, YDT ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır?

YKS başvuru ücreti 2025 | Milyonlarca üniversite adayının katıldığı üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar, 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturuma ayrılan sınav başvuru ücreti hakkında detayları sizler için derledik.

YKS (TYT, AYT, YDT) ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav - başvuru ücreti ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzunda belli olacak. 2024 yılında üniversite sınavı için ödenen ücret oturum başına 295 TL'ydi. Sadece TYT'ye girecek adaylar 295,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 590,00 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 885,00 TL ödeme yapmışlardı.

YKS (TYT, AYT, YDT) ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 27 Şubat 2024 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 27 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır. 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında 2024-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2024-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç).

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