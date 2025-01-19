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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰19 Ocak Pazar 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰19 Ocak Pazar 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 19 Ocak 2025 tarihli 32787. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 19 Ocak Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 08:00
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Resmi Gazete'de bugün 📰19 Ocak Pazar 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 19 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 19 Ocak Pazar tarihli 32787. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 19 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

19 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Teknik Üniversitesi BTS Dijital İkiz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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