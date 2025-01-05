MEMUR 15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMA 2025 | 15 günlük memur maaşı farkı ne zaman hesaplara yatacak?

TÜİK'in yılın son enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Milyonlarca emekli, 2025 yılında yapılacak maaş zammını beklerken enflasyon farkına göre emekli zammı ve memur zammı yeniden hesaplandı. "15 günlük memur maaşı farkı ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunun cevabını haberimizde derledik.

MEMURLARIN 15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak tarihinde hesaplarında görecek. Ayrıca 14 günlük zam farkı da maaşlarla birlikte hesaplara yatırılacak. Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödenecek. Ocak artışının belirlenmesiyle birlikte oluşan zam farkı ise, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme tarihiyle birlikte hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI 2025

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

En düşük emekli memur maaşı 19 bin 616 TL oldu.

4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Aralık ayı enflasyonu ile memur ve emekli zammı için 6 aylık oran netleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 11,54 oldu.