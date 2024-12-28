Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace, ilk uçağını 1915'te üreterek dünyanın en eski uçak üreticileri arasında yerini aldı. Portföyünde insansız hava aracının da yer aldığı dev İtalyan şirketi, Türkiye'nin savunma sektöründeki en ünlü markalarından Baykar tarafından satın alınmasıyla gündemde yerini aldı. Şirket uçak, uçak motorları, havacılık bileşenleri ve havacılık yapıları tasarlayıp bunların geliştirilmesi, üretimi ve bakımı konusunda faaliyet vermektedir.
1884 yılında Rinaldo Piaggio S.p.A. olarak kurulan şirketin tesisleri, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden inşa edilerek Piaggio P.136 deniz uçağı, Piaggio P.149 eğitim uçağı ve Piaggio P.166 yardımcı nakliye uçağı gibi orijinal tasarımlarıyla savaş sonrası dönemin ilk yirmi yılında piyasaya sürüldü. 1960larda ise ürettiği jet motorlarla havacılık piyasasında büyük rağbet gören Piaggio, 1966'da havacılık odaklı Piaggio Aero ve motorlu scooter üreticisi Vespa olmak üzere ikiye ayrıldı. 1980'lerde yeni nesil bir iş uçağı olan Piaggio P.180 Avanti'yi geliştiren şirket, bu tasarımı ile sektörde 'Gökyüzünün Ferrarisi' ünvanını aldı.
1960'larda, hem motosiklet hem de havacılık üretimi olan şirket, 1964 yılında iki bölümünü resmen iki ayırdı: Havacılık üretimi Armando (ve daha sonra kurucunun isim babası torunu Rinaldo) ile Sestri Ponente tesisinde Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio adı altında devam ederken, Enrico Piaggio ile Vespa, Pontedera tesisinde üretildi.