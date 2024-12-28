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Haberler Haberler Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın aldığını duyurdu. Dünyanın en eski uçak üreticileri arasında yer alan ve sektörde 'Gökyüzünün Ferrarisi' olarak nam salan Piaggio Aerospace ile havacılık tarihi, Türk'ün imzasıyla yeniden yazılacak. İtalyan zarafetinin Türk inovasyonuyla buluştuğu işbirliği hakkında merak edilenler ile Piaggio Aerospace tarihçesi ve uçak modellerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 11:00
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Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace, ilk uçağını 1915'te üreterek dünyanın en eski uçak üreticileri arasında yerini aldı. Portföyünde insansız hava aracının da yer aldığı dev İtalyan şirketi, Türkiye'nin savunma sektöründeki en ünlü markalarından Baykar tarafından satın alınmasıyla gündemde yerini aldı. Şirket uçak, uçak motorları, havacılık bileşenleri ve havacılık yapıları tasarlayıp bunların geliştirilmesi, üretimi ve bakımı konusunda faaliyet vermektedir.

Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

1884 yılında Rinaldo Piaggio S.p.A. olarak kurulan şirketin tesisleri, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden inşa edilerek Piaggio P.136 deniz uçağı, Piaggio P.149 eğitim uçağı ve Piaggio P.166 yardımcı nakliye uçağı gibi orijinal tasarımlarıyla savaş sonrası dönemin ilk yirmi yılında piyasaya sürüldü. 1960larda ise ürettiği jet motorlarla havacılık piyasasında büyük rağbet gören Piaggio, 1966'da havacılık odaklı Piaggio Aero ve motorlu scooter üreticisi Vespa olmak üzere ikiye ayrıldı. 1980'lerde yeni nesil bir iş uçağı olan Piaggio P.180 Avanti'yi geliştiren şirket, bu tasarımı ile sektörde 'Gökyüzünün Ferrarisi' ünvanını aldı.

Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

1960'larda, hem motosiklet hem de havacılık üretimi olan şirket, 1964 yılında iki bölümünü resmen iki ayırdı: Havacılık üretimi Armando (ve daha sonra kurucunun isim babası torunu Rinaldo) ile Sestri Ponente tesisinde Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio adı altında devam ederken, Enrico Piaggio ile Vespa, Pontedera tesisinde üretildi.

Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

AVRUPA'NIN İLK İNSANSIZ HAVA ARACI

Farklı amaçlara yönelik uçaklar da geliştiren Piaggio Aerospace, 2003 yılında P.166 uçağını yeniden tasarlanıp geliştirilerek P.166 DP1 adıyla hizmete sundu. Çift motorlu uçak, deniz devriye uçağı olarak hizmet verdi. 2005 yılında "gökyüzünün Ferrarisi" olarak nitelendirilen P.180 Avanti'nin yeni versiyonu Avanti II'yi duyuran şirket, iş jetlerindeki başarısını pekiştirdi. 8 yolcu taşıma kapasitesine sahip Avanti II, sınıfında öne çıkarak hızlı ve konforlu bir yolculuk imkanı sağlıyor.

Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

Çeşitli dönemlerde küresel gelişmelerin de etkisiyle mali krizler yaşayan şirket, 2006'da Birleşik Arap Emlrlikleri merkezli Mubadala Development Company ile stratejik yeni bir ortaklığa imza attı. Bu ortaklığın ardından 2012 yılında şirket, P.180 Avanti uçağının platformunu kullanarak gelişmiş çok amaçlı devriye uçağını geliştirdi. Piaggio Aerospace 2013 yılında ise Avrupa'nın ilk insansız hava aracı P.1HammerHead ile tamamen uzaktan kumandalı pilotajla ilk uçuşunu tamamladı. 6 bin 146 kilogram ağırlığındaki araç 16 saat havada kalabiliyor. Şirket 2014 yılında P.180 Avanti modelinin daha verimli ve gelişmiş versiyonu olan Avanti EVO'yu kullanıma sundu.

Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

PIAGGIO AEROSPACE UÇAK MODELLERİ

İnsansız Hava Aracı (İHA)
Piaggio P.1HH Çekiç Başı (Prototip) (2013)
Piaggio P.2HH Çekiç Başı (Prototip) (2018)
Uçak Motorları
Piaggio P.II
Piaggio P.VI
Piaggio P.VII
Piaggio P.VIII
Piaggio P.IX
Piaggio P.X
Piaggio P.XI
Piaggio P.XII
Piaggio P.XV
Piaggio P.XIX
Piaggio P.XXII

Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

PIAGGIO AEROSPACE UÇAK MODELLERİ

Piaggio P.1 (tek motorlu, alçak kanatlı, tek kişilik, Tek kanatlı uçak) (1922)
Piaggio P.2 (tek motorlu, alçak kanatlı, tek kişilik Tek kanatlı Avcı uçağı Prototip) (1923)
Piaggio P.3 (dört motorlu, Çift kanatlı gece bombardıman uçağı Prototip) (1923)
Piaggio P.6 (keşif Deniz uçağı) (1927)
Piaggio P.7 (ayrıca Piaggio-Pegna P.c.7 olarak da bilinen, 1929 Schneider Kupası deniz uçağı yarışı için yüksek kanatlı yarış uçağı; uçulmamış) (1929)
Piaggio P.8 (tek motorlu, Şemsiye kanatlı tek kişilik keşif Deniz uçağı) (1928)
Piaggio P.9 (tek motorlu, yüksek kanatlı, iki kişilik Tek kanatlı uçak) (1929)
Piaggio P.10 (tek motorlu, üç kişilik, çift kanatlı uçak) (1931)
Piaggio P.11 (tek motorlu, tek kişilik, hafif Çift kanatlı avcı uçağı; Blackburn Segrave'ın lisanslı kopyası) (1931)
Piaggio P.12 (çift motorlu, dört kişilik, tek kanatlı gezi uçağı Blackburn Segrave'ın lisanslı kopyası) (1932)
Piaggio P.16 (üç motorlu, ağır bombardıman uçağı) (1934)
Piaggio FN.305A iki kişilik, Nardi FN.305 avcı uçağının eğitim versiyonu (1935)
Piaggio P.23M (dört motorlu, ticari taşımacılık Prototip) (1935)
Piaggio P.23R (üç motorlu, ticari taşımacılık Prototip) (1936)
Piaggio P.32 (çift motorlu, Bombardıman uçağı) (1936)
Piaggio P.50 (dört motorlu, ağır bombardıman uçağı) (1937)
Piaggio P.108 (dört motorlu, ağır bombardıman uçağı) (1939)
Piaggio P.111 (yüksek irtifa, araştırma uçağı) (1941)
Piaggio P.119 (tek motorlu, tek kişilik, avcı uçağı) (1942)
Piaggio P.136 (Amfibi Uçan gemi) (1948)
Piaggio P.148 (İki kişilik, Aerobasi Eğitim uçağı) (1951)
Piaggio P.149 (dört/beş kişilik yardımcı araç/İrtibat uçağı ve iki kişilik, Eğitim uçağı, ayrıca Focke-Wulf FWP-149D olarak da bilinir) (1953)
Piaggio P.150 (iki kişilik, Eğitim uçağı) (1952)
Piaggio P.166 (faydalı hafif taşımacılık uçağı) (1957)
Piaggio PD-808 (çift jetli, hafif hizmet taşımacılık uçağı) (1964)
P.180 Avanti: Özel jet (1986)
P.180 Avanti II: Özel jet (2005)
P.180 Avanti EVO: Özel jet (2014)

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