Gökyüzünde yeni dönem: Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace uçak modelleri

PIAGGIO AEROSPACE UÇAK MODELLERİ

Piaggio P.1 (tek motorlu, alçak kanatlı, tek kişilik, Tek kanatlı uçak) (1922)

Piaggio P.2 (tek motorlu, alçak kanatlı, tek kişilik Tek kanatlı Avcı uçağı Prototip) (1923)

Piaggio P.3 (dört motorlu, Çift kanatlı gece bombardıman uçağı Prototip) (1923)

Piaggio P.6 (keşif Deniz uçağı) (1927)

Piaggio P.7 (ayrıca Piaggio-Pegna P.c.7 olarak da bilinen, 1929 Schneider Kupası deniz uçağı yarışı için yüksek kanatlı yarış uçağı; uçulmamış) (1929)

Piaggio P.8 (tek motorlu, Şemsiye kanatlı tek kişilik keşif Deniz uçağı) (1928)

Piaggio P.9 (tek motorlu, yüksek kanatlı, iki kişilik Tek kanatlı uçak) (1929)

Piaggio P.10 (tek motorlu, üç kişilik, çift kanatlı uçak) (1931)

Piaggio P.11 (tek motorlu, tek kişilik, hafif Çift kanatlı avcı uçağı; Blackburn Segrave'ın lisanslı kopyası) (1931)

Piaggio P.12 (çift motorlu, dört kişilik, tek kanatlı gezi uçağı Blackburn Segrave'ın lisanslı kopyası) (1932)

Piaggio P.16 (üç motorlu, ağır bombardıman uçağı) (1934)

Piaggio FN.305A iki kişilik, Nardi FN.305 avcı uçağının eğitim versiyonu (1935)

Piaggio P.23M (dört motorlu, ticari taşımacılık Prototip) (1935)

Piaggio P.23R (üç motorlu, ticari taşımacılık Prototip) (1936)

Piaggio P.32 (çift motorlu, Bombardıman uçağı) (1936)

Piaggio P.50 (dört motorlu, ağır bombardıman uçağı) (1937)

Piaggio P.108 (dört motorlu, ağır bombardıman uçağı) (1939)

Piaggio P.111 (yüksek irtifa, araştırma uçağı) (1941)

Piaggio P.119 (tek motorlu, tek kişilik, avcı uçağı) (1942)

Piaggio P.136 (Amfibi Uçan gemi) (1948)

Piaggio P.148 (İki kişilik, Aerobasi Eğitim uçağı) (1951)

Piaggio P.149 (dört/beş kişilik yardımcı araç/İrtibat uçağı ve iki kişilik, Eğitim uçağı, ayrıca Focke-Wulf FWP-149D olarak da bilinir) (1953)

Piaggio P.150 (iki kişilik, Eğitim uçağı) (1952)

Piaggio P.166 (faydalı hafif taşımacılık uçağı) (1957)

Piaggio PD-808 (çift jetli, hafif hizmet taşımacılık uçağı) (1964)

P.180 Avanti: Özel jet (1986)

P.180 Avanti II: Özel jet (2005)

P.180 Avanti EVO: Özel jet (2014)