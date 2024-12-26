Gaziosmanpaşa su kesintisi - Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2024)

Gaziosmanpaşa su kesintisi 26 ARALIK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gaziosmanpaşa'nın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 26 Aralık 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Gaziosmanpaşa 26 Aralık Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

GAZİOSMANPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: BAĞLARBAŞI MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: FEVZİ ÇAKMAK MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HÜRRİYET MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KARADENİZ MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KARAYOLLARI MAH. AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KARLITEPE MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KAZIM KARABEKİR MAH. AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MERKEZ MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MEVLANA MAH

AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: PAZARİÇİ MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SARIGÖL MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YENİ MAHALLE MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YENİDOĞAN MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YILDIZTABYA MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ŞEMSİPAŞA MAH AÇIKLAMA: BEDAŞ ENERJI KESINTISI BAŞLAMA TARİHİ: 26/12/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/12/2024 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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