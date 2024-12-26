1 Ocak hastaneler açık mı? | 1 Ocak'ta doktorlar çalışıyor mu, eczane, sağlık ocağı, acil servisler açık mı?

1 Ocak hastaneler açık mı? | Yeni yıl için geri sayım devam ediyor. Yıla enerji dolu bir başlangıç yapılması nedeniyle Türkiye dahil birçok ülkede 1 Ocak resmi tatil ilan edilmiştir. Yalnızca dinlenme fırsatı olmayıp geçmiş yılı analizleme ve yeni hedeflerle dolu bir yılın ilk adımını atma şansı da sunan yılın ilk günü bazı sektör çalışanları ise çalışmak durumunda kalır.

1 OCAK'TA HASTENE, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 1 Ocak Çarşamba günü hastanelerin yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacaktır. Aile Sağlığı Merkezi (ASM), eski adıyla Sağlık Ocakları da yine 1 Ocak'ta hizmet vermeyen kurumlar arasında yer alır. Dolayısıyla burada çalışan aile hekimleri de resmi tatil olan 1 Ocak Çarşamba günleri çalışmamaktadır. Aile hekimleri, 2 Ocak Perşembe gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan eczaneler de kapalı olacaktır. Eczane görevlileri, tatilin ardından yeni mesaiye 2 Ocak Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

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1 Ocak 2025 Çarşamba gününün resmi tatil olması nedeniyle bankalar, PTT'ler, noterler ve kargolar da kapalı olacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile beraber okul öncesi eğitim kurumları (anasınıfı-anaokulu) kapalı olacak. Ayrıca üniversitelerde kapalı olacak. 1 Ocak 2025, resmi tatil olarak ilan edildiği için kamu kurumları ve çoğu özel sektör iş yerleri kapalı olacak. Tatil tam gün uygulanacak olup, 31 Aralık 2024 Salı günü ise normal mesai düzeni devam edecektir. 1 Ocak'ta çalışan kişiler ise mesai ücreti alacak.