Yeni yıla girerken dünya genelinde birçok farklı gelenek ve ritüel uygulanıyor. İspanya kökenli masa altında 12 üzüm yeme geleneği de oldukça ilgi çeken gelenekler arasında yer alıyor. Arama motorlarında araştırılan 31 Aralık'ta masa altında üzüm yemek nedir, ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yeme geleneği ne zaman ve nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

31 ARALIK'TA MASA ALTINDA ÜZÜM YEMEK NEDİR?

12 üzüm yeme geleneği, İspanya ve Latin Amerika'da uzun yıllardır yılbaşı gecesinde yapılan bir ritüel olarak biliniyor. Bu gelenek, 31 Aralık gecesi saat tam 00:00'da, yeni yılın ilk dakikalarına girerken yapılır. Tam gece yarısı çanlar 12 defa çalarken, her çanın sesiyle birlikte bir üzüm yenir. Her üzüm, yeni yılın bir ayını temsil eder ve her biriyle bir dilek dilenir.

Bu geleneğin kökeni, 19. yüzyılın sonlarına dayanıyor. İspanyol üzüm üreticilerinin o yılki üzüm fazlalığını değerlendirmek için bu geleneği başlattığına inanılıyor. Ancak zamanla bu gelenek, dilekler ve şans getireceğine dair bir inançla yayılmış ve bugünkü haline gelmiştir.

YILBAŞINDA 12 ÜZÜM YEME GELENEĞİ NE ANLAMA GELİR?

12 üzüm yeme ritüeli, yeni yıl için dileklerde bulunma ve her ay için bir umut taşımayı simgeler. Her bir üzüm şu anlamları taşır:

Yeni bir ay: Yılın her ayını temsil eder.

Yılın her ayını temsil eder. Yeni bir dilek: Sağlık, mutluluk, aşk, başarı gibi dileklerinizi üzümlerle dile getirebilirsiniz.

Sağlık, mutluluk, aşk, başarı gibi dileklerinizi üzümlerle dile getirebilirsiniz. Şans getirme: Üzümleri zamanında yemek, o yıl boyunca şanslı olacağınız anlamına gelir.

Bu ritüel, hem umut dolu bir yeni yıl beklentisini ifade eder hem de eğlenceli bir meydan okuma sunar. Ancak dikkat! Ritüelin temel kuralı, 12 üzümü tam 12 saniyede bitirebilmektir. Eğer bunu başarırsanız, yeni yıl boyunca dileklerinizin gerçekleşeceğine inanılır.

Bazı Latin Amerika ülkelerinde, bu ritüel masanın altında üzüm yemek şeklinde de uygulanır. Masanın altına girip üzümleri yemek, özellikle aşk ve şans dileklerini güçlendirmek anlamına gelir. Bu, daha çok aşk hayatında bir dilek veya yeni bir başlangıç isteyenlerin tercih ettiği bir yöntemdir.

12 ÜZÜM YEME GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR, HANGİ ÜLKENİN?

Bu geleneğin kökeni, İspanya'ya dayanıyor. 1880'li yıllarda İspanyol üzüm üreticilerinin fazla üzüm stoklarını değerlendirmek için başlattıkları bu uygulama, kısa sürede bir gelenek haline gelmiş. Zamanla İspanyol göçmenler tarafından Latin Amerika ülkelerine de taşınmış ve orada da yaygın bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

Bugün bu gelenek, sadece İspanya ve Latin Amerika'da değil, dünyanın birçok yerinde yılbaşı kutlamalarının bir parçası haline gelmiştir.