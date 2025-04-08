  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Emirhan Topçu şoku! Kulüpten açıklama geldi

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu şoku! Kulüpten açıklama geldi

Beşiktaş'ın son olarak Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanan Emirhan Topçu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 15:29 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 16:46
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu şoku! Kulüpten açıklama geldi

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçta sakatlanan Emirhan Topçu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten son olarak genç oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"
DİĞER
Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibinde oynamıştı...Şimdi 34 yaşında! Batuhan Aydar'ın son hali görenleri şaşırtıyor
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar! İsrail'e Suriye uyarısı
Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa...
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiören evinde Şanlıurfa'yı rahat yendi! Keçiören evinde Şanlıurfa'yı rahat yendi! 16:08
TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı 16:06
Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" 15:59
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir mesaisi başladı 15:59
Türkiye-Slovenya maçı ne zaman? Türkiye-Slovenya maçı ne zaman? 15:36
Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! 15:35
Daha Eski
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu şoku! Beşiktaş'ta Emirhan Topçu şoku! 15:29
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 15:03
Bayern Münih-Inter maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Inter maçı hangi kanalda? 14:46
Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... 14:14
Çalımbay'dan F.Bahçe sözleri! "Bu maçta..." Çalımbay'dan F.Bahçe sözleri! "Bu maçta..." 13:24
Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman? Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman? 12:59