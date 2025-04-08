Beşiktaş'ta Emirhan Topçu şoku! Kulüpten açıklama geldi

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçta sakatlanan Emirhan Topçu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten son olarak genç oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.