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Haberler Haberler 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? - 31 Aralık 2024 Salı resmi tatil mi?

31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? - 31 Aralık 2024 Salı resmi tatil mi?

Her yıl resmi tatil günleri ilgiyle takip ediliyor. Yılbaşı zamanına az bir süre kala vatandaşlar planlama yapmaya başladı. Bu yıl 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık 2024 Salı resmi tatil mi? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 21:50
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31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? - 31 Aralık 2024 Salı resmi tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ 2024? | 2025 yılı için geri sayım başlarken yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, yılın son günü hakkında araştırmalara başladı. 2024'e çeşitli etkinlikler ve gösterilerle veda edecek olan öğrenciler, özel sektör ve kamu çalışanları '31 Aralık tatil mi 2024? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?' sorularının cevabı için araştırmalara başladı. İşte detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil değildir, yarım gün de değildir. Bu nedenle 31 Aralık'ta çalışanlar, ek mesai ücreti almamaktadır. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

2025 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

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