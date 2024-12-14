Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2024 | 456 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2024 | Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli unvanlarda hem merkez hem de taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 456 sözleşmeli personeli bünyesine katacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? İşte detaylar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 456 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre pozisyonlara başvurular, 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 456 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına başvuru 16/12/2024 (09:00) - 27/12/2024 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 456 PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumandan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan KPSS'ye katılanlardan KPSS P3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak,

Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar:

Çözümleyici-Sistem Programcısı (Genel) pozisyonu için;

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Web Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularının birinden mezun olmak,

Güncel programlama dillerinden en az 3 (üç) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

-ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

Çözümleyici-Sistem Programcısı (Veri Bilimi) pozisyonu için;

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Web Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanılın birinden mezun olmak,

Güncel programlama dillerinden en az 3 (üç) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

- ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

• Tercihen;

İlişkisel veri tabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli herhangi bir programlama diliyle uygulama geliştirme konusunda bilgi/deneyim sahibi olmak,

SQL ile ilgili temeVileri düzey bilgiye sahip olmak,

Veri bilişimi konusunda bilgi/deneyim sahibi olmak,

Makine öğrenmesi algoritmaları konusunda tecrübeye sahip olmak.

c) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Siber Güvenlik) pozisyonu için;

• Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Wcb Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretini Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafindan kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

Güncel programlama dillerinden en az 3 (üç) tanesini bildiğini belgelemek (traııskript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

-ÖSYM tarafindan yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM taralından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

Tercihen;

Siber güvenlik ve bilgi teknolojisi regülasyonları ile uluslararası bilgi güvenliği standartları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

Temel ağ ve sistem teknolojileri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak.

Temel siber güvenlik kavramları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

ç) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Yazılım) pozisyonu için;

Adli Bilişim Mühendisliği, Animasyon, Animasyon ve Oyun Tasarımı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi İşlem Enformasyon, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Dijital Oyun Tasarımı, Ekonometri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Mühendis Yardımcılığı, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Enerji Mühendisliği, Enerji Öğretmenliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Finans ve Bankacılık. Finansal Matematik, Finansal Muhasebe, Finansman, Fizik, Fizik-Matematik, Fizik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisi, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İstatistik-Ekonometri, İstatistik-Ekonometri ve Planlama, İstatistik- Matematik, İşletme Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kinıya-Biyoloji Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği, Kontrol ve Bilgisayar, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mali İktisat, Maliye, Maliye ve Ekonomi, Maliye-İstatistik, Maliye-Muhasebe, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Programcılığı, Matematik-Bilgisayar, Mekatronik, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans, Sistem Mühendisliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Telekomünikasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Telekomünikasyon Teknolojisi Öğretmenliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Sistemleri Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Ulaştırma

Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Veri Tabanı Uygulama, Web Tasarım, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

Güncel programlama dillerinden en az 3 (üç) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılını belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

-ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

Tercihen;

İlişkisel veri tabam üzerinde çalışan nesne yönelimli herhangi bir programlama diliyle uygulama geliştirme konusunda bılgi/dcncyim sahibi olmak,

JavaScript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

Test güdümlü programlama, retactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları hakkında bılgi/deneyim sahibi olmak,

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak.