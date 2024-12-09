2025 KYK bursu ne kadar? KYK bursları ne zaman yatacak? | Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs ve kredi ücretlerini açıkladı!

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği 2025 KYK bursu ücretleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Üniversite öğrencilerine verilen burs miktarının yeni yılda artacağını açıklayan Erdoğan, ücret konusunda da detaylar verdi. Peki, 2025 KYK bursu ne kadar? KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Her yıl düzenli olarak artışa gidilen KYK ücretlerinin 2025 yılında ne kadar olacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan rakamlara göre, 2025 yılında KYK burs miktarının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağı duyuruldu.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

3 bin liraya çıkartılan KYK burs ve kredi ücretleri 2025 Ocak ayından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.