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Haberler Haberler ALES sonuç sorgulama ekranı 2024 | ALES-3 sınav sonuçları ÖSYM AİS

ALES sonuç sorgulama ekranı 2024 | ALES-3 sınav sonuçları ÖSYM AİS

Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 6 Aralık Cuma gününden itibaren adaylar sonuçlarını ve ALES puanlarını görebilirken sonuçların açıklanmasıyla birlikte 'ALES sonuç sorgulama ekranı 2024, ALES-3 sınav sonuçlarına nasıl bakılır? ALES puanı kaç yıl geçerli?' sorgulamaları hız kazand. Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 11:20
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ALES sonuç sorgulama ekranı 2024 | ALES-3 sınav sonuçları ÖSYM AİS

ÖSYM tarafından lisansüstü eğitim görmek isteyen adaylar için uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncüsü, 17 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar 100 soruya 150 dakikada doğru cevap vermek için birbiriyle yarışırken ALES 3 sonuç sorgulama ekranı araması da hız kazandı. İşte detaylar...

ALES-3 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM ALES/3 sınav sonuçlarını 6 Aralık Cuma günü itibarıyla katılımcıların erişimine açtı. Sınav sonuçları Türkçe ve İngilizce olurken sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alıyor.

2024 ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Bunun yanı sıra ALES, bazı kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarda da geçerlidir. İşte ALES'in geçerli olduğu alanlar:

👉Yükseköğretim kurumları Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularında,

👉Üniversiteler yüksek lisans ve doktora başvurularında,

👉Mühendislik tamamlama programına başvurularda,

👉Üniversiteler öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi adına yurt dışındaki yüksek lisans ve doktora programlarına katılması için aday gönderirken

👉Bazı kamu kurum ve kuruluşlar, yurt dışı yüksek lisans bursu verirken

👉Ayrıca belirli kurumlar personel alımı yaparken ALES puanı talep etmektedir.

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