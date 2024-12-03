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Haberler Haberler Kira zam oranı Aralık 2024 | Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

Kira zam oranı Aralık 2024 | Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte Aralık ayı kira zam oranı belli oldu. 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından kiracılar ve ev sahipleri, TÜFE rakamlarına göre kira zammı hesaplamasını merak ediyor. Peki Aralık ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte 2024 Aralık ayı enflasyona göre kira zammı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 10:40
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Kira zam oranı Aralık 2024 | Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Aralık ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Aralık ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti. Buna göre aralık ayında kira artış oranı yüzde 60.45 olarak gerçekleşecek.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

2024 ARALIK ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut Kira: 15.000 TL

Zam Oranı (12 aylık TÜFE): %60,45

Zamlı Kira: 24.067,5 TL

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