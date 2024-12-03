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Haberler Haberler Güney Kore nerede, hangi kıtada? - Güney Kore nüfusu ve başkenti ile ilgili bilgiler...

Güney Kore nerede, hangi kıtada? - Güney Kore nüfusu ve başkenti ile ilgili bilgiler...

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından ülke ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. 2023 verilerine göre Güney Kore’nin nüfusu 51 milyon 700 bin kişiden meydana gelmektedir. Peki, Güney Kore nerede, hangi kıtada? Güney Kore nüfusu ve başkenti ile ilgili bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 18:10 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 18:20
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Güney Kore nerede, hangi kıtada? - Güney Kore nüfusu ve başkenti ile ilgili bilgiler...

Güney Kore'de halkın büyük bir çoğunluğu Korelilerden meydana gelmektedir. Nüfusun yaklaşık %85'inin şehirlerde, geri kalan yüzde 15'inin ise kırsal kesimde yaşamakta olduğu Güney Kore'de okuryazarlık oranı da yüzde 98'dir. Peki, Güney Kore nerede, hangi kıtada?

GÜNEY KORE NEREDE, HANGİ KITADA?

Güney Kore hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap, Asya kıtası olacaktır. Asya'nın doğusunda yer alan Kore Yarımadası'nın güney kısmında yer alan Güney Kore; kuzeyde Kuzey Kore, batıda Sarıdeniz, güneyde Doğu Çin Denizi, doğuda ise Japon denizi ile çevrili bir ülkedir.

Bir Doğu Asya ülkesi olan Güney Kore'nin başkenti Seul'dur. Dünyanın en önemli metropolleri ve en kalabalık şehirleri arasında yer alan bu başkent, ülkenin kuzeybatısında yer almaktadır. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri olarak da dikkat çeken Seul; Güney Kore ekonomisinin de lokomotifi konumundadır. Köklü tarihi geçmişi sebebiyle birçok tarihi yapıyı da bünyesinde barındıran bu başkent, bu özelliğiyle UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'ne üç eser sokmayı da başarmıştır.

2023 verilerine göre Güney Kore'nin nüfusu 51 milyon 700 bin kişiden meydana gelmektedir. Nüfus artış hızının oldukça düşük olduğu Güney Kore'de halkın büyük bir çoğunluğu Korelilerden meydana gelmektedir. Nüfusun yaklaşık %85'inin şehirlerde, geri kalan %15'inin ise kırsal kesimde yaşamakta olduğu Güney Kore'de okuryazarlık oranı da %98'dir. Dini inanç hususunda ise Güney Kore nüfusunun %25'i Budizm %24'ü Protestan, yaklaşık %7'si ise Katolik Hristiyanlık inancına mensuptur.

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