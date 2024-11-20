Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a bu hafta sonu kar yağacak mı? Uzmanlar uyardı!

Kar ne zaman yağacak? | Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Kanada'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 10-12 derece kadar süşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan meteoroloji uzmanları, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde düşecek sıcaklıklarla birlikte hafta sonu bazı noktalarda kar yağışı görülebileceğinin altını çizdi.

İSTANBUL'A BU HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Kanada üzerinden helen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 10-12 derece düşeceğini kaydeden uzmanlar, İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıklarla birlikte lodos ve poyrazın da etkili olacağını belirtti. 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen lodos ile birlikte rüzgar hızının saatte 70 km'ye kadar çıkması bekleniyor. Öte yandan radar görüntülerine bakıldığında, Cumartesi günü ise aralarında İstanbul'un da olduğu bazı bölgelerde yağışın kara çevrilme ihtimali yüksek görünüyor.

CUMARTESİ SABAH YAĞMUR AKŞAM KAR

23 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak beklenirken yağışın akşamdan itibaren kara dönüşme ihtimali bulunuyor. İstanbul'da bu ihtimal düşük olmakla birlikte uzmanlar, Ankara ve İç Anadolu'da kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.