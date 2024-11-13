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Haberler Haberler The Last of Us yeni sezon yayın tarihi | The Last of Us 2. sezon ne zaman?

The Last of Us yeni sezon yayın tarihi | The Last of Us 2. sezon ne zaman?

The Last of Us dizisi, birinci sezonuyla büyük ilgi görmesinin ardından uzun zamandır beklenen ikinci sezonunun yayın tarihi açıklandı. Hayranları The Last of Us 2. sezon ne zaman? sorusunun yanıtını araştırırken güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 23:20 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 23:20
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The Last of Us yeni sezon yayın tarihi | The Last of Us 2. sezon ne zaman?

Oyuncu kadrosu ve sıradışı konusuyla dikat çeken The Last of Us 2. sezon için gün sayıyor. Yeni sezon tarihinin de netleşmesiyle birlikte dizinin takipçileri detaylı bilgi almak için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman? İşte yanıtı...

THE LAST OF US 2. SEZON NE ZAMAN?

HBO'nun dünya çapında ilgi gören yapımlarından The Last of Us, birinci sezonunun ardından büyük bir merakla beklenen ikinci sezonunun yayın tarihiyle ilgili nihayet net bir açıklama yaptı. HBO içerik şefi Casey Bloys, uzun süredir beklenen bu güncellemeyi paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, The Last of Us'ın ikinci sezonu, 2025 yılının ilkbaharında izleyicilerle buluşacak. Bu tarih, dizinin takipçileri için heyecan verici bir gelişme olarak karşılandı.

DC evreninin en popüler yapımlarından biri olan Peacemaker da uzun bir aranın ardından izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. John Cena'nın başrolünü üstlendiği dizinin ikinci sezonu, 2025 yılının Ağustos ayında ekranlara gelecek. HBO Max tarafından duyurulan tarihe göre, Peacemaker'ın yeni sezonu, James Gunn'ın yöneteceği yeni Superman filmi ile aynı dönemde yayınlanacak.

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