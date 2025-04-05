Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

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