TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yıldızına ülkesinden talipler var! Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke'yi kısa süre önce takımın başına getiren bordo-mavililer, Tekke önderliğinde şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Trabzonspor'da yeni sezonda takıma katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Pedro Malheiro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı

MALHEIRO'YA ÜLKESİNDEN TALİPLER VAR

Bordo-mavililerin sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro'ya ülkesi Portekiz'in takımlarından Braga ve Benfica'nın ilgisinin olduğu öne sürüldü.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre Braga, Trabzonspor ile Malheiro'nun transferi için görüşmelere başladı. Öte yandan Malheiro ile Benfica'nın da ilgilendiği ve Alexander Bah'ın sezon başlangıcını kaçırma ihtimalinin kesinleşmesi durumunda Portekiz devinin de ilgisini somutlaştırmasının beklendiği kaydedildi.

Sezon başında Boavista'dan Trabzonspor'a transfer olan Pedro Malheiro'nun bordo-mavililerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 5.50 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo mavili formayla 33 maça çıkarken 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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