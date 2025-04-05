Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada, Emre Belözoğlu'nun öğrencileri hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Akdeniz temsilcisi, bu sezon çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. 36 puanla 11. sırada yer alan Antalyaspor, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetin yanına bir yenisini daha eklemek istiyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Samsunspor ise son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Beklenmedik puan kayıplarının ardından çıkış arayan Karadeniz ekibi, 28 hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Günün kapanış maçında iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Antalyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ONVO ANTALYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Kaluzinski, Soner, Safuri, van de Streek, Samudio, Larsson

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, van Drongelen, Bola, Ait Bennasser, Holse, Soner, Emre, Dimata, Mouandilmadji

ANTALYASPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 35. RANDEVU

Tarihleri boyunca 34 kez karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Samsunspor, Süper Lig'in 30. haftasında 35. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 8'ini Akdeniz ekibi kazanırken, 17 maçı da Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kapluhan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.