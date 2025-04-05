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Haberler Diğer Sporlar Formula 1 Japonya Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Formula 1 Japonya Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 10:25
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Formula 1 Japonya Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Hollandalı Verstappen, 1 dakika 26.983 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Pist rekoru da kıran son 4 sezonun şampiyonu Verstappen, Japonya'da üst üste 4. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Verstappen'in 0.012 saniye arkasındaki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.044 saniye gerisinde Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

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