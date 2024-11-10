Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde spor camiası anma mesajları yayımladı.

Bir 10 Kasım'da daha, sensiz, Sonsuz Özleminle Bizim #HerGünümüzSENSİN! Bir ömrü bir vatana adamış, Her nefesini milleti için almış, Adı kalbimize, mirası akıllarımıza kazınmış Büyük Atatürk; Bu veda, seninle var olmuş bir ülke ve bir millet için yaşanmış en erken ayrılıktı…… pic.twitter.com/loG3AvJHkR