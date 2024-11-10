Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde spor camiası anma mesajları yayımladı.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/vR1FoClDcY— TFF (@TFF_Org) November 9, 2024
Bizlere miras bıraktığı fikirleri ve ilkeleriyle yol göstericimiz olan, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/DZIuJUgOed— TBF (@TBF) November 10, 2024
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/WY1YCZqXHG— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) November 9, 2024
İmzanı attığın Cumhuriyetin ilelebet bekçisiyiz. ∞ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/Q1f3DtnRYo— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2024
Bir 10 Kasım'da daha, sensiz, Sonsuz Özleminle Bizim #HerGünümüzSENSİN! Bir ömrü bir vatana adamış, Her nefesini milleti için almış, Adı kalbimize, mirası akıllarımıza kazınmış Büyük Atatürk; Bu veda, seninle var olmuş bir ülke ve bir millet için yaşanmış en erken ayrılıktı…… pic.twitter.com/loG3AvJHkR— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2024
Bize bıraktığın aydınlık ülkeye, emanetine ve fikirlerine sahip çıkan milyonlarla beraber. Yine bir #10Kasım'da. Yine hasretimiz sonsuz. Yolun yolumuzdur. Atamızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz… pic.twitter.com/fnGvgVbkCN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2024
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. 1881-193∞ pic.twitter.com/k35uwvZA9x— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 9, 2024