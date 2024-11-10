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Haberler Haberler Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları

Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları

Spor camiası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü nedeniyle anma mesajları yayımladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 09:16 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 09:23
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Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde spor camiası anma mesajları yayımladı.

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