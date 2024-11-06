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Haberler Haberler AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi bünyesinde düzenlenen sınavlar sonrası adaylar sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 23:40
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AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler sonuçları merak ederken AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorguları yapıyor. İşte detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SORULARI YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

Ancak henüz AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlanmadı. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

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