AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler sonuçları merak ederken AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorguları yapıyor. İşte detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

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AUZEF SORULARI YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

Ancak henüz AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlanmadı. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.