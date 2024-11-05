KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI - 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde burs/kredi imkanından yararlanmak isteyen yüz binlerce öğrencinin başvuruda bulunduğu KYK sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

2024 - 2025 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2024-2025 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları, 8 Ekim - 13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuru sonuçları heyecanlı bekleyişin ardından belli oldu.

KYK burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) veya e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenebilir.

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2024 KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE KADAR?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: .4000 TL KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.