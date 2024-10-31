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Haberler Haberler

Kasım celbi açıklandı Son Dakika | 2024 Kasım askerlik yeri sorgulama ekranı

Kasım celbi asker adayları için erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son dakika duyurusuna göre, 2024 Kasım ayı askerlik yerleri belli oldu. Sınıflandırma sonuçlarının erişime açılmasının ardından yüzlerce asker adayı, 'Kasım ayı askerlik celbi sorgulama ekranı' araştırmalarına başladı. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 12:20
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Kasım celbi açıklandı Son Dakika | 2024 Kasım askerlik yeri sorgulama ekranı

KASIM CELBİ AÇIKLANDI SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla 2024 Kasım ayı askerlik yerleri erişime açıldı. Askere alınmayı bekleyen binlerce yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, arama motorlarında '2024 Kasım askerlik yeri sorgulama ekranı, askerlik yeri nasıl öğrenilir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

MSB DUYURDU: ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasım, Aralık ve Ocak 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır."

2024 KASIM ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilir.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ 2024

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 14 Kasım 2024

Er (2'nci Grup): 12 Aralık 2024

Er (3'üncü Grup): 09 Ocak 2025

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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