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Hac kura sonucu sorgula Diyanet | 2025 Hac kura çekiliş sonucuna nasıl, nereden bakılır? e-Devlet Hac sonucu sorgulama ekranı

Hacı adaylarının heyecanla beklediği an geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 31 Ekim Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirdiği kura çekilişinin ardından Hac kura çekiliş sonuçları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. e-Devlet üzerinden sorgulanabilen Hac kura sonuçlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 12:01 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 12:20
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Hac kura sonucu sorgula Diyanet | 2025 Hac kura çekiliş sonucuna nasıl, nereden bakılır? e-Devlet Hac sonucu sorgulama ekranı

Hac kura sonucu sorgula 2025 | Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Hac kruaları çekilişini noter huzurunda gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılan çekiliş, Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Hacı adayları, çekilişin ardından 'Hac kura çekiliş sonucuna nasıl, nereden bakılır?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte e-Devlet Hac sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

e-DEVLET HAC SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HAC KURA ÇEKİLİŞ SONUCUNA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

31 Ekim Perşembe günü yapılacak kura çekiminin tamamlanmasının ardından Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2025 HAC KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2025 HAC ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı Hac ücretleri, Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol görüşmeleri sonucunda belirlenecek ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun hac kesin kayıtları ile ilgili toplantısında karara bağlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2025 HAC İBADETİ NE ZAMAN?

İslam dünyasının hac günü Kurban Bayramı'na denk gelen 10 Zilhicce'dir. Hacı olmayı arzu edenler Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce Mekke'ye gider. Kurban Bayramı'nın öncesinde arife gününden bir gün önce Arafat'a gidilir ve orada kalınır. Bu kapsamda, 2025 yılında Hac ibadeti, 6 Haziran Cuma günü eda edilecek Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce, yani 3 Haziran Salı 2025 tarihinde başlayacak.

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