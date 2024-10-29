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Haberler Haberler

GRAM ALTIN FİYATI 29 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 29 Ekim Salı 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 06:52 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 07:00
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GRAM ALTIN FİYATI 29 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

ALTIN VE DOLAR KURU 29 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Ekim Salı 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

29 EKİM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 34,28 (Alış) - 34,29 (Satış)

EURO: 37,09 (Alış) - 37,11 (Satış)

STERLİN: 44,25 (Alış) - 44,47 (Satış)

1 DOLAR = 34,29 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉29 Ekim Salı 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.033,91₺

Gram altın satış: 3.034,40₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.113,00₺

Çeyrek altın satış: 5.168,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.195,00₺

Yarım altın satış: 10.329,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 20.391,00₺

Tam altın satış: 20.586,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.752,00₺

Cumhuriyet altını satış: 21.065,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.924,00₺

Ata altın satış: 21.123,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Ekim Salı günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

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