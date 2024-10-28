  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

GRAM ALTIN FİYATI 28 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 28 Ekim Pazartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GRAM ALTIN FİYATI 28 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

ALTIN VE DOLAR KURU 28 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ekim Pazartesi 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

28 EKİM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 34,28 (Alış) - 34,29 (Satış)

EURO: 36,98 (Alış) - 37,00 (Satış)

STERLİN: 44,21 (Alış) - 44,43 (Satış)

1 DOLAR = 34,29 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉28 Ekim Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.014,53₺

Gram altın satış: 3.015,10₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.086,00₺

Çeyrek altın satış: 5.134,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.140,00₺

Yarım altın satış: 10.262,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 20.280,00₺

Tam altın satış: 20.452,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.815,00₺

Cumhuriyet altını satış: 21.130,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.826,00₺

Ata altın satış: 20.991,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Ekim Pazartesi günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.

Buruk'un derbi planı hazır! Kanatlarla yıkacak
G.Saray'a sambacı sol bek!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal'ın galibiyeti Fransa'yı karıştırdı...
TUSAŞ'taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya'dayken bu saldırının olması tesadüf değil
Gio derbi planını belirledi!
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:31
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:28
Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! 01:04
Pendikspor deplasmanda kazandı! Pendikspor deplasmanda kazandı! 01:04
Erzurum FK evinde farklı kazandı! Erzurum FK evinde farklı kazandı! 01:04
F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! 01:04
Daha Eski
Parma ucuz yırttı! Parma ucuz yırttı! 01:04
Gol düellosunda kazanan Bandırma! Gol düellosunda kazanan Bandırma! 01:04
Samsunspor doludizgin! Samsunspor doludizgin! 01:04
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı! 01:02
Jose Mourinho: Hayal kırıklığı yaşadım! Jose Mourinho: Hayal kırıklığı yaşadım! 01:01
Yusuf Yazıcı ilk maçında büyük talihsizlik yaşadı! Yusuf Yazıcı ilk maçında büyük talihsizlik yaşadı! 01:01