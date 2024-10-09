  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

28 Ekim öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü? | 28 Ekim 2024 okullar tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar araştırmalara başladı. Resmi tatil ve özel günler her yıl ilgiyle karşılanıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde yarım gün tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 28 Ekim öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2024 okullar tatil mi? Hangi güne denk geliyor? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 19:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 19:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 Ekim öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü? | 28 Ekim 2024 okullar tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramın öncesinde tatil olup olmayacağını araştıran vatandaşlar arama motorlarında 28 Ekim 2024 yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim saat kaçtan sonra tatil, özel sektöre tatil mi? Kamuda yarım gün mü? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

28 EKİM 2024 YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Salı gününe denk gelmektedir. 28 Ekim ise 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim vatandaşlar yarım gün çalışır ve okullar da öğlene kadar açık kalır.

28 EKİM SAAT KAÇTAN SONRA TATİL?

Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra resmi olarak tatil ilan edilir. Yani 28 Ekim Pazartesi 2024 tarihinde saat 13.00'ten sonra tatildir.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ? KAMUDA YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 28 Ekim Pazartesi günü de resmi olarak yarım gün tatil olduğundan 28 Ekim'de tam gün çalışan özel sektör çalışanları da ekstra mesai ücreti alacak.

28 Ekim banka, PTT, kargo, noter, eczane, hastane, adliye çalışma saatleri Devamını Oku BUNU DA OKU

Muslera'dan yeni rekor yolda!
Reklam
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza köşeye sıkıştı!
Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri!
G.Saray bombayı patlatacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muslera'dan yeni rekor yolda! Muslera'dan yeni rekor yolda! 19:03
Giresunspor - Viranşehir B. | CANLI Giresunspor - Viranşehir B. | CANLI 17:50
İzmir'de tur Karaman FK'nın! İzmir'de tur Karaman FK'nın! 16:57
Trabzonspor eski oyuncuları için yemek düzenledi Trabzonspor eski oyuncuları için yemek düzenledi 16:29
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! 16:19
Millilerden, Cebelitarık'a farklı tarife! Millilerden, Cebelitarık'a farklı tarife! 16:19
Daha Eski
G.Saray'da Dybala gelişmesi! G.Saray'da Dybala gelişmesi! 16:16
Red Bull Jürgen Klopp'u resmen açıkladı Red Bull Jürgen Klopp'u resmen açıkladı 15:42
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! 15:18
Altay - Karaman FK | CANLI Altay - Karaman FK | CANLI 14:56
Adıyaman FK rahat turladı! Adıyaman FK rahat turladı! 14:52
Zenit, F.Bahçe ile dostluk maçı planlıyor! Zenit, F.Bahçe ile dostluk maçı planlıyor! 14:33