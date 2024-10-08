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Haberler Haberler

KYK BURS, KREDİ NE KADAR 2024? Bu yıl Ön lisans, Lisans, Yüksek lisans, Doktora burs ücreti ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verdiği kredi ve burs için başvurular başladı. 8 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında alınacak başvurular için araştırmalar hız kazandı. KYK bursuna başvurmak isteyen üniversiteliler, arama motorlarında 'KYK burs, kredi ne kadar 2024? Bu yıl Ön lisans, Lisans, Yüksek lisans, Doktora burs ücreti ne kadar?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 11:00
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KYK BURS, KREDİ NE KADAR 2024? Bu yıl Ön lisans, Lisans, Yüksek lisans, Doktora burs ücreti ne kadar?

KYK BURS, KREDİ NE KADAR 2024? | Burs/kredi başvurularının başlamasının ardından yüz binlerce öğrenci, burs ve kredi ödemeleri hakkında araştırmalara başladı. Öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılan burs ve kredi ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı ise en büyük merak konusu. İşte 2024 KYK ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs ve kredi ücreti...

KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 Ocak ayı itibarıyla güncellenen burs ve kredi miktarları şöyle:

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2000 TL

KYK LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2000 TL

KYK YÜKSEK LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 4000 TL

KYK DOKTORA BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6000 TL

KYK BURSU ÖNCELİK VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU EKRANI 2024 | KYK burs başvurusu nasıl yapılır? BUNU DA OKU

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

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