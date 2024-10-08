KYK BURS/KREDİ BAŞVURU EKRANI 2024 | KYK burs başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet GSB KYK burs/yurt başvuru sayfası

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU EKRANI 2024 | Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, 8 Ekim salı günü, saat 10.00 itibarıyla başladı. İlk kez başvuru yapan adayların gerçekleştirdiği KYK burs ve kredi duyurusunu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, her yıl öğrencilere eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için verilen burs ve krediler başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte e-Devlet GSB KYK burs/yurt başvuru sayfası ve KYK burs/kredi başvuru ekranı...

👉E-DEVLET GSB KYK BURS/YURT BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN👈

2024 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ

Bakan Bak'ın açıklamasına göre, 8 Ekim salı günü saat 10.00 itibarıyla başlayan kredi ve burs başvuruları, 13 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını şu ifadelerle duyurdu:

"Sevgili Gençler;GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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