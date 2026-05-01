SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI | 1 Mayıs Survivor sembol oyununu kim kazandı?

Survivor 2026'da 1 Mayıs bölümü yine nefes kesti. Ödül ve dokunulmazlık oyunlarının oynandığı gecede, 12-11'lik kritik skorun ardından kazanan takım belli oldu. Türk-Yunan ortak ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım, 80'ler konseptli özel partide moral depolarken, yarışmada bir de diskalifiye şoku yaşandı. Seren Ay Çetin, Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla yarışmadan elendi. İzleyiciler ise "1 Mayıs Survivor sembol oyununu kim kazandı?", "Survivor eleme adayları kimler oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Mert Nobre'nin sembol oyunu zaferi, Survivor eleme adayları ve son bölümde yaşanan tüm gelişmeler...

80'LER PARTİSİ

Türk-Yunan ortak ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım, 80'ler konseptli özel bir partiye katılarak moral depoladı.

DİSKALİFİYE ŞOKU

Geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar sonrası Seren Ay Çetin, Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla yarışmadan diskalifiye edildi.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı konseyde oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren isimler şunlar oldu:

Barış Murat Yağcı Ramazan Sarı Osman Can Ural