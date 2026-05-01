Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Mayıs hava durumu tahmini!

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı geldi! 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri bazı bölgelerimizde yerel sağanak yağışlar etkili olurken, bazı illerimizde ise güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Hafta sonu sıcaklıklar düşecek mi? İşte Marmara, Ege, İç Anadolu ve diğer bölgelerimiz için güncel hava durumu tahmini...

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR!

Ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında sert bir kırılma yaşanıyor. Marmara ve Ege başta olmak üzere yurdun batısında sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak. Vatandaşların ani sıcaklık değişimine karşı hazırlıklı olması öneriliyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Ancak aşağıdaki bölgelerde yağışların "yerel kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor:

İç Anadolu: Konya'nın batısı ve İç Anadolu'nun doğusu.

Akdeniz: Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yüksekleri.

Karadeniz: Orta Karadeniz geneli.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusu.

RÜZGARIN ŞİDDETİ FIRTINAYA DÖNÜŞÜYOR

Rüzgarın yönü ve hızı hafta sonu planlarını etkileyecek seviyeye ulaşacak:

Marmara ve Kuzey Ege: Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) bekleniyor. Denize açılacaklar ve ulaşım araçlarını kullanacaklar dikkatli olmalı.

İç ve Doğu Anadolu: Güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) etkili olacak.

Haftalık Hava Tahmini📆(1 - 7 Mayıs 2026)Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 30, 2026