YARIN KANDİL Mİ? | Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? - DİYANET 2024

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | İslam dünyasında, son peygamber olan Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlandığı Mevlid Kandili, sevgi, hoşgörü ve barış mesajlarının hatırlandığı ve yaşatıldığı önemli bir ibadet günüdür. Müslümanlar için büyük öneme sahip Mevlid Kandili çeşitli ibadetlerle geçirilirken vatandaşların merak ettiği 'Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçı, hangi gün?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇI, HANGİ GÜN?

Diyanet tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak amacıyla kutlanan Mevlid Kandili, her yıl Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir. 2024 yılında, Mevlid Kandili 14 Eylül Cumartesi gününü 15 Eylül Pazar gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid kelimesi, "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelir ve bu gece, Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle Müslümanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanır. İslam dünyasında bu gece, dua, namaz ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile geçirilir. Ayrıca, bu özel gecede oruç tutmak da nafile ibadet olarak kabul edilir ve bazı Müslümanlar tarafından tercih edilir. Bu kandil gecesi, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir ve Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği anı simgeler. Mevlid Kandili'nin önemi, hem Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunun hem de onun insanlığa sunduğu değerlerin hatırlanması ve yaşatılması açısından büyüktür.

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak amacıyla kutlanır. Bu gece, Allah'ın son peygamberinin dünyaya gelmesiyle insanlık için bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Hz. Muhammed (s.a.v), İslam'ın yayılmasına vesile olmuş ve insanlığa tevhid inancını ve ahlaki değerleri öğretmiştir. Müslümanlar bu gecede, Allah'ın rahmetinin bol olduğuna ve yapılan duaların kabul olacağına inanırlar. Mevlid Kandili, Kuran-ı Kerim'in okunması, Peygamber Efendimize salavat getirilmesi, dualar edilmesi ve namaz kılınması gibi ibadetlerle geçirilir. Bu gece, Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir zaman dilimi olarak da önemli bir yere sahiptir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? DİYANET

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, farz veya vacip bir ibadet olarak kabul edilmez. Bu gece veya ertesi gün oruç tutanlar, nafile orucu tutmuş olurlar. Diyanet'in resmi internet sitesinde, kandil günlerinde oruç tutmakla ilgili şu bilgi verilmiştir:

"Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Receb'in ilk cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir."

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Bu özel gecede yapılacak ibadetler arasında namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak ve dualar etmek de yer alır. Tesbih namazı kılmak da Mevlid Kandili'nde yaygın olarak yapılan bir ibadettir.

1- Kuran'-ı Kerim Okuma: Mevlid Kandili'nde Kuran-ı Kerim okumak, en faziletli ibadetlerden biridir. Özellikle Yasin, Mülk, Nebe ve İhlas surelerinin okunması tavsiye edilir. Kuran-ı Kerim okumanın manevi huzuru artırdığına inanılır.

2- Salavat Getirme: Bu gecede bol bol salavat getirmek (Peygamber Efendimiz'e selam ve dua göndermek) çok sevaplıdır. Salavatlar, Peygamber Efendimiz'i anmanın ve onun sünnetine bağlı kalmanın bir ifadesidir.

3. Tesbih Namazı: Tesbih namazı, Mevlid Kandili'nde kılınması tavsiye edilen özel bir namazdır. Bu namaz, Allah'ı tesbih etmek ve O'nun yüceliğini anmak için kılınır. Tesbih namazı dört rekâttan oluşur ve her rekâtta 75 defa "Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber" denilir.

4. Dua ve Zikir: Kandil geceleri, dua ve zikirlerin yoğunlaştığı zamanlardır. Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olacağına inanılır. Bu nedenle, kişisel ve toplu dualar bu gece yapılır. Ayrıca, Allah'ın isimlerini (Esmaül Hüsna) anmak ve zikir yapmak, kandil gecesinin manevi atmosferine katkı sağlar.

5. Naﬁle Namazları: Bu gecede, nafile namazlar kılmak da çok faziletli kabul edilir. Özellikle gece namazı (teheccüd) ve kuşluk namazı, Mevlid Kandili'nde eda edilebilecek nafile namazlar arasındadır.

6. Sadaka Verme: Mevlid Kandili, hayır işlemek ve muhtaçlara yardım etmek için de önemli bir fırsat olarak görülür. Sadaka vermek, Allah rızasını kazanmak için yapılan bir iyilik olup, manevi açıdan büyük önem taşır.

7. Mevlid-i Şerif Dinleme ve Okuma: Bu gece, Peygamber Efendimizin doğumunu ve hayatını konu alan Mevlid-i Şerif'in okunması veya dinlenmesi yaygın bir gelenektir. Bu eserde, Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumu, mucizeleri ve ahlaki güzellikleri dile getirilir.