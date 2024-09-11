ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUCU SORGULA | 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alındı. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Başvuruların ardından ise öğretmenler sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.