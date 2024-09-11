KIDEM TAZMİNATI KALKIYOR MU 2024? | OVP'de kıdem tazminatı yok mu? Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?

KIDEM TAZMİNATI KALKIYOR MU 2024? | İşveren tarafından belirli süre çalışan işçilere, iş sözleşmesinin sona ermesiyle ödenen kıdem tazminatının kaldırılacağına ilişkin iddialar gündem oldu. İş kanununa göre, bir işçinin aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olması koşuluyla hak kazandığı kıdem tazminatı, çalışanın iş yerindeki hizmet süresiyle orantılı olarak ödenir. Peki kıdem tazminatı kalkıyor mu? OVP'de kıdem tazminatı yok mu? Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? İşte merak edilenler...

OVP'DE KIDEM TAZMİNATI YOK MU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortaklığında hazırlanan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayınlanarak kabul edildi. Programda 'Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır' maddesi yer aldı.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi işverenlerin işçilerin hak ettiği kıdem tazminatını aylık olarak sisteme yatıracağı ve işçilerin emekli maaşını aldıkları dönemde tamamlayıcı maaş olarak alabilecekleri emeklilik sistemi olacak. Sistemin ayrıca kıdem tazminatının yerine geçeceği iddia edildi.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, bir çalışanın belirli bir süre boyunca aynı iş yerinde çalıştıktan sonra, iş sözleşmesinin belirli sebeplerle sona ermesi durumunda işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür. Türkiye'de kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'na dayalı olarak düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı, çalışanların iş güvencesini destekleyen önemli bir haktır ve belirli durumlarda işten ayrıldıklarında maddi olarak korunmalarını sağlar.

İşçinin iş yerinde geçirdiği her bir tam yıl için bir aylık brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı hesaplanır. Kıdem tazminatının temel koşulları şunlardır:

🔸Çalışanın aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

🔸İş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesi gerekir. Bu nedenler şunlar olabilir:

◾İşverenin işçiyi haksız şekilde işten çıkarması.

◾Çalışanın sağlık sebepleri, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar veya zorlayıcı nedenler gibi haklı bir sebep göstererek işten ayrılması.

◾İşçinin askere gitmesi.

◾Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması (evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde).

◾İşçinin emeklilik hakkını kazanması.

Ancak, çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması halinde (evlilik veya emeklilik gibi özel durumlar hariç) kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

2024 Ocak ayında yapılan zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı. Temmuzda yapılam ara zamla ise kıdem tazminatı tavanı 41 bin 827 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin çalıştığı süre, aldığı brüt maaş ve damga vergisi kesintisi dikkate alınarak yapılır. İşçinin her tam yılı için bir brüt maaş olarak hesaplanır ve net kıdem tazminatı damga vergisi kesildikten sonra elde edilir. Bu hesaplama yöntemi, işçiye çalıştığı süreye ve aldığı maaşa göre adil bir tazminat sağlanmasını amaçlar.

2024 KIDEM TAZMİNATI TABANI NE KADAR?

Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Ülkemizde uygulanan taban maaş asgari ücret olan 17 bin 402 TL olduğundan asgari ücretin brüt miktarı kıdem tazminatının tabanı olarak hesaplanmaktadır.