ÖSYM DUYURDU | KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans, 1 Eylül Pazar günü yapıldı. Sonuçlar ise ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Peki, sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte yanıtı...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

120 sorudan oluşan ve 130 dakika cevaplama süresi olan sınavın sonuçları da 20 Eylül'de açıklanacak.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN KPSS ÖN LİSANS AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2022-KPSS Ön Lisans 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135'e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık." ifadelerine yer verdi.