Formula 1 şampiyonluk yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de nefeslerin tutulduğu büyük final geldi çattı. Sezonun 24. ve son yarışı, ışıkların altında olacak. Abu Dabi Grand Prix ile motor sporları tarihine bir kez daha heyecan katacak. Yas Marina Pisti'nde 58 tur boyunca sürecek bu kritik mücadelede yalnızca yarış galibi değil, aynı zamanda sezonun dünya şampiyonu da belirlenmiş olacak. Lando Norris ile Max Verstappen, sezon boyunca adım adım ördükleri rekabeti bu son virajda zirveye taşıyor. Peki, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FORMULA 1 ŞAMPİYONLUK YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son yarışı 7 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

FORMULA 1 ŞAMPİYONLUK YARIŞI HANGİ KANALDA?

Abu Dhabi Grand Prix'de düzenlenecek Formula 1 şampiyonluk yarışı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VERSTAPPEN POLE POZİSYONUNDA BAŞLAYACAK

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun kaderini belirleyecek büyük final için geri sayım sona erdi. 24. ve son yarış Abu Dabi Grand Prix'sinde start dizilimi netleşirken, pole pozisyonunun sahibi bir kez daha Red Bull'un yıldız ismi Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot, sergilediği etkileyici performansla podyumun en ön basamağına yerleşerek şampiyonluk mücadelesine avantajlı başlayacak.

McLaren cephesinde ise heyecan dorukta. Şampiyona lideri Lando Norris, Verstappen'in sadece 0.201 saniye gerisinde kalarak ikinci sıradan start alma hakkı elde etti. Genç İngiliz pilot, aradaki bu küçük farkın yarışta telafi edilebileceğine inanıyor. Onun hemen arkasında ise takım arkadaşı Oscar Piastri bulunuyor. Avustralyalı pilot, pole pozisyonunu yalnızca 0.230 saniye ile kaçırarak üçüncü sırayı garantiledi.

FORMULA 1'DE ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Şampiyonun belirleneceği büyük yarış için geri sayım sürerken, saat 16.00'da start alacak Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde puan tablosu nefesleri kesecek bir tablo ortaya koyuyor. Sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen Lando Norris, 408 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Max Verstappen 396 puanla onu sıkı şekilde takip ediyor.

Bu kritik mücadelede tüm denklemler son kez kuruluyor. Verstappen'in şampiyon olabilmesi için tek bir yolu var: Yarışı mutlak bir galibiyetle tamamlamak ve Norris'in podyumun dışında kalmasını beklemek. Aksi takdirde Hollandalı pilot için şampiyonluk hayal olacak. McLaren'in genç yıldızı Norris ise çok daha avantajlı bir senaryoya sahip. Podyuma çıkmayı başardığı anda matematiksel olarak rakiplerinin önünde yer alacak ve kariyerinin en büyük başarısını ilan edecek.