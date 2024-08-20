30 Ağustos Zafer Bayramı olması dolayısıyla resmi tatil olarak kutlanıyor. Yıllık veya haftalık iznini resmi tatil ile birleştirmek isteyen çalışanlar ise bu yıl 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiğini merak ediyorlar. 30 Ağustos hangi gün? 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl (2024) hangi güne denk geliyor? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. Haftanın son iş günü olması dolayısıyla hafta sonu tatili ile birleşiyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un anıldığı ulusal bayramlardan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilan edildiği gün; Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşmiş olsa da, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi olarak kutlanan 30 Ağustos günü, ülkemizde 1926 yılında ilk kez Zafer Bayramı olarak kutlanmıştır ve kutlanmaya devam etmektedir.