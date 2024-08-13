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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YKS ek tercihler 2 yıllık, 4 yıllık ek kontenjanlar belli oldu mu?

YKS sınavlarına katılan adaylar için sona eren tercih döneminin aradından yerleştirme sonuçları, 13 Ağustos Salı günü itibarıyla erişime açıldı. Yaklaşık 3 milyon adayın katıldığı sınavda herhangi bir bölüme yerleşemeyen veya yeniden tercih yapmak isteyen adaylar, ek tercihler için boş kalan kontenjanları araştırıyor. Peki YKS ek tercihler 2 yıllık, 4 yıllık ek kontenjanlar belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 11:00
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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YKS ek tercihler 2 yıllık, 4 yıllık ek kontenjanlar belli oldu mu?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YKS sınavlarının ardından yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. Yaklaşık 3 milyon adayın birbiriyle yarıştığı üniversiteye giriş sınavlarının ardından ilk yerleştirmelerde bekledikleri sonucu alamayan adaylar, ek tercihler için boş kalan kontenjanları araştırıyor. İşte 2024 YKS boş kontenjanlar, YKS ek tercihler 2 yıllık, 4 yıllık ek kontenjanlar belli oldu mu? sorusunun cevabı ve merak edilenler...

YKS EK TERCİHLER 2 YILLIK, 4 YILLIK EK KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

YKS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 23 Ağustos tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlayacağı söylenebilir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Son dakika YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM Devamını Oku BUNU DA OKU

2024 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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