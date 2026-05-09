Az önce deprem mi oldu? | 9 Mayıs son depremler listesi AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... Hafta sonunun ilk saatleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen mikro deprem haberleriyle başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, gece yarısından itibaren Eskişehir ve Yozgat'ta hissedilen sarsıntılar paniğe yol açmazken, sismik cihazlar tarafından anbean kaydedildi. Özellikle Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yerin 6.4 km derinliğinde meydana gelen 2.8'lik sarsıntı, gecenin en belirgin Anadolu depremi oldu. Ege Denizi ve Antalya hattındaki hareketlilikle birlikte 9 Mayıs 2026 son depremler listesini sizler için derledik.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 9 MAYIS 2026

Ege Denizi: Saat 03:32'de yerin 12.5 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Ege Denizi: Saat 03:11'de yerin 5.4 km derinliğinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Çekerek (Yozgat): Saat 02:11'de Kahyalı merkezli, yerin 6.4 km derinliğinde 2.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Tepebaşı (Eskişehir): Saat 00:42'de yerin 4.3 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde bir hareketlilik rapor edildi.

Serik (Antalya): Saat 00:22'de Haskızılören mevkisinde, yerin 124.0 km derinliğinde 2.4 büyüklüğünde oldukça derin bir sarsıntı kaydedildi.

