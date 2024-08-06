HAC ÖN KAYIT EKRANI 2025 | e-Devlet Hac kayıtları ve başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ön kayıt ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac ön kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise e-Devlet Hac kayıtları ve başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detayları sizler için derledik.

HAC ÖN KAYIT VE BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

2025 yılı için hac kayıt tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullnıldı:

Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları Başkanlığımızca "yenilenmeyecek"

2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlarımızın kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlarımız, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek ve söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Müracaatlarda hacı adayı tarafından beyan edilen bilgiler esas alınacak; eş, anne – baba, kayınvalide - kayınbaba, kardeş, çocuk ve torun gibi akrabalık bağı bulunanlar, birbirleriyle bağlantı yapabilecek.

Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.

Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.