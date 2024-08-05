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LGS 3. NAKİL TARİHLERİ 2024 | Lise 3. nakil tercihi ne zaman? - LGS 2. tercihte yerleşemeyenler ne yapacak?

Liselere Geçiş Sınavı kapsamında gerçekleştirilen LGS sonrası adaylar 1. ve 2. tercihlerini tamamladı. LGS 2. nakil sonuçları 5 Ağustos itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler ise araştırmalara başladı. Lise 3. nakil tercihi ne zaman? LGS 2. tercihte yerleşemeyenler ne yapacak? sorularının yanıtlarını ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 17:49
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LGS 3. NAKİL TARİHLERİ 2024 | Lise 3. nakil tercihi ne zaman? - LGS 2. tercihte yerleşemeyenler ne yapacak?

LGS 3. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği LGS sınavı, 1 milyondan fazla lise adayının katılım göstermesiyle neredeyse sonuçlandı. 2. nakil sonuçlarının da açıklanmasının ardından bu tercihlerde de yerleşebileceği bir okul belirlemeyen öğrenciler, 3. nakil işlemleri için tercih yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. İşte merak edilenler...

LGS 3. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanan 2024-2025 lise nakil takvimine göre ikinci tercih sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı.

LGS yerleştirme takvimine göre; Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

HİÇBİR LİSEYE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 6-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 16 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanacak.

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